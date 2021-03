Máme pred sebou desaťročia konsolidácie

Nezáleží na tom, kto bude pri moci, ktorá časť politického spektra zvíťazí v ktorýchkoľvek nadchádzajúcich voľbách, Britániu (Slovensko) čakajú desaťročia konsolidačných opatrení.

Tim Worstall, 2.3. 2021

Poznámka INESS: Text, ktorý napísal Tim Worstall pre Adam Smith Institute o stave britských verejných financií, do značnej miery pasuje aj na slovenské verejné financie. Preto sme do zátvorky doplnili aj slovenské údaje.

Nezáleží na tom, kto bude pri moci, ktorá časť politického spektra zvíťazí v ktorýchkoľvek nadchádzajúcich voľbách, Britániu (Slovensko) čakajú desaťročia konsolidačných opatrení.

Teda ak používame v súčasnosti obľúbenú definíciu konsolidácie, ktorá znie „vláda v tomto roku míňa menej než v tom predchádzajúcom“. Koniec koncov, to je veta, ktorú sme v priebehu poslednej dekády pravidelne počúvali.

Spôsobov ako zadefinovať výdavky je samozrejme viacero – pomocou skutočnej alebo nominálnej hodnoty, ale zrejme najzreteľnejším je percento HDP. A teda aká veľká je časť celkového HDP, o ktorej rozhoduje vláda a aká časť nám zostáva na zhodnotenie vo vlastných vreckách.

Je nepochybne pravda, že verejné výdavky takto počas posledného desaťročia klesali. Presvedčiť sa o tom môžeme tu. Zo 40,8 % HDP (42,1 % HDP 2011) v rokoch 2010/11 na 35,6 % v roku 2017/18 (41,4 % HDP 2017). To je pointa všetkého toho hlučného poukazovania na konsolidáciu.

Aspekt, ktorý však v tomto kontexte pravidelne chýba je ten, že vládne výdavky predstavovali 35,6 % HDP (33,3 % HDP 2007) aj v rokoch 2006/7. To znamená, že ako národ sme urobili ten klasický keynesiánsky krok. Sme v recesii – popravde v poriadne veľkej - a tak vládne výdavky stúpnu. Pričom teraz nie je podstatné, či veríme v špecifické zvyšovanie výdavkov s cieľom zvýšiť dopyt, alebo len identifikujeme, že sociálne výdavky na podporu ľudí v núdzi sa automaticky zvýšia. Rovnako tak nezáleží ani na tom, či si myslíme, že sme mali minúť viac alebo menej.

V dôsledku recesie sa výdavky naozaj výrazne zvýšili. A teda to nebude nič hrozné, keď potom, ako sa recesia skončí, klesnú výdavky na pôvodnú úroveň. Ako inak, neurobiť takýto krok by znamenalo, že s každou recesiou by sa len zväčšil podiel statkov, ktorý zostane závislý od politických rozhodnutí a zmenšil ten , ktorý môžeme zhodnocovať.

Aj teraz je pred nami presne takýto scenár. Minulý rok výdavky značne zmohutneli. Je dosť možné, že oprávnene, odôvodnene a všetko okolo toho, ale o to tu nejde. Dôležité je, že percento HDP na verejné výdavky v budúcnosti klesne. A to jednoducho preto, že nemôžeme každý rok tlačiť stovky miliárd nových bankoviek - kvantitatívne uvoľňovanie nemôže na tejto úrovni bežať donekonečna.

Keďže ale vychádzame z vyššie popísanej definície konsolidácie (tak ako je dnes aj bežne používaná), nadchádzajúce každoročné znižovanie verejných výdavkov z úrovne minulého roka (52 % HDP 2020), kedy dostal rozpočet masívnu injekciu, bude definované ako konsolidácia. V skutočnosti, samozrejme, o žiadnu konsolidáciu nejde, bude to akurát pokus o návrat k normálu.

Áno, samozrejme, všetko sa to týka politickej rétoriky a tento text je len varovaním či upozornením na vzorec, ktorý bude v blízkej budúcnosti jadrom mnohých politických komentárov.

Vládne výdavky budú z úrovní v rokoch 2020/21 klesať. A môžeme očakávať veľa kriku, že táto konsolidácia vypitvá z britského (slovenského) štátu všetko to, čo je dobré a sväté. Pravda je však taká, že pôjde iba o návrat k normálu po tom, ako Covid odznie.

Prognóza vývoja celkových verejných výdavkov podľa schváleného rozpočtu na roky 2021-2023:

Prognóza dlhu SR:

Radovan Ďurana, INESS