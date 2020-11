Po roku 2025 už len na koňoch

V Bruseli radi rozhodujú o fyzikálnych zákonoch. Najmä ak sa týkajú emisií. Najnovšie normy škodlivín Euro 7.

Pred časom sme publikovali komentár a video o tom, ako prísnejšie „flotilové“ emisie oxidu uhličitého na automobily predávané v EÚ od roku 2021 zdražia a preriedia ponuku automobilov v EÚ.

To ale zďaleka nie je koniec zlých správ. Chystá sa aj nová euronorma. Tá nereguluje emisie oxidu uhličitého, ale iných látok vo výfukových plynoch, najmä oxidov dusíka. Viac sa týka znečistenia tu a teraz, ako globálneho otepľovania. Každá nová euronorma znamená sprísnenie limitov. To si následne vyžaduje zložité technické riešenia, napríklad známe vstrekovanie močoviny (Ad blue).

Sprísňovanie nikoho neprekvapuje, uniknutý návrh novej Euro 7 normy je však podľa ohlasov odborníkov taký prísny, že je technicky nemožné ho dosiahnuť. De facto by tak znamenal zákaz uvádzania motorov na európsky trh po roku 2025. Pre väčšinu ľudí by to znamenalo postupný návrat na kone. Ceny elektromobilov (ktoré by zákazom spaľovacích motorov narástli vďaka skokovému rastu dopytu a konca krížových dotácií) a ich jazdné vlastnosti ako aj chýbajúca infraštruktúra (koľko servisov elektromobilov poznáte?) z nich zatiaľ nerobia relevantnú alternatívu bežných áut.

Návrh Euro 7 vo svojej finálnej podobe bude pravdepodobne vyzerať inak. Bude si „len“ žiadať ďalšie plytvanie vzácnymi zdrojmi na vývoj a výrobu technológií, ktoré zabezpečia marginálne zmenšenie znečistenia v mestách.

Napriek tomu stála táto udalosť za zmienku. Je dobrou ukážkou toho, ako dokonale odtrhnutá od reality je dnes tvorba „zelenej“ politiky v Bruseli. Žiaden limit, redukcia, či strop nie sú dosť nezmyselné, aby niekto nemohol navrhnúť ešte viac. Pripomína trochu situáciu v Číne počas kultúrnej revolúcie. Vtedy Mao prišiel s nápadom zavedenia hlbokej orby. Jednotlivé dedinské kolchozy sa následne pretekali v tom, kto vyorie hlbšiu brázdu. Tí najlepší na poliach rovno kopali dvojmetrové zákopy. Že to produkcii potravín nepomohlo (skôr naopak...), nikoho netrápilo, dôležité bolo ukázať iniciatívu.

Znižovanie emisií skleníkových plynov a znečistenia by malo smerovať tam, kde je potenciál najlacnejších úspor. Dnes sa však pritvrdzuje najmä tam, kde už je politicky vyšliapaná cesta. Prínos obmedzení je naviac v čoraz väčšom nesúlade s ich nákladmi.

O téme sme sa bavili aj v podcaste/vlogu Na Vŕšku.

video //www.youtube.com/embed/vg7eaaTSv_8

Martin Vlachynský